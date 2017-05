Spurs Susul Warriors ke Final Wilayah Barat NBA

LaMarcus Aldridge (12) menjadi bintang buat San Antonio Spurs di game ke-6 semifinal Wilayah Barat. Foto: AFP

jpnn.com, HOUSTON - Unggulan kedua Wilayah Barat NBA, San Antonio Spurs akhirnya memastikan satu tempat di final wilayah, menyusul peringkat pertama Barat, Golden State Warriors.

Dalam game ke-6 semifinal Wilayah Barat di Toyota Center, Jumat (12/5) pagi WIB, Spurs mengalahkan tuan rumah Houston Rockets 114-75. Kemenangan ini membuat skor menjadi 4-2 (format best of seven).

Hebatnya, di game ke-6 ini Spurs tampil tanpa sang bintang Kawhi Leonard yang cedera pergelangan kaki saat game kelima dua hari lalu.

Di game pagi tadi, forward Spurs LaMarcus Aldridge tampil ganas. Dia menyumbang 34 poin.

Rockets sendiri tampil di bawah performa ideal mereka. Terlalu banyak turnovers. Di game ini, Trevor Ariza menjadi pendulang angka terbanyak buat Rockets, 20 poin.

Game pertama final NBA Wilayah Barat atau semifinal NBA antara Warriors melawan Spurs akan digelar pada Senin (15/5) pagi WIB. Warriors akan menjadi tuan rumah di dua game awal. (adk/jpnn)

Semifinal Wilayah

Timur

Boston Celtics vs Wahington Wizards (skor sementara 3-2)

Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors (4-0, Cavs ke final)