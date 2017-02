Srilanka Navy Selalu Siap Menyambut Kapal Perang TNI AL

Komandan KRI SIM-367 Letkol Laut (P) Rio Henrymuko Yumm (kanan) memberikan cinderamata kepada Commander LC Vithanage di Colombo, Srilanka. FOTO: Dispen Koarmatim

jpnn.com - Dalam perjalanan kembali ke Tanah Air setelah selesai melaksanakan Multinational Exercise Aman 2017 di Pakistan, KRI Sultan Iskandar Muda (SIM)-367 singgah di Pelabuhan Colombo, Srilanka. Kedatangan KRI SIM-367 yang dikomandani Letkol Laut (P) Rio Henrymuko Yumm disambut oleh Atase Pertahanan RI untuk India yaitu Kolonel Laut (P) Ardiansyah Muqsit dan KUAI (Kuasa Ad Interim) RI untuk Srilanka, Dwatmaji Hanomanresi, Jumat (24/2/2017).

Selama sandar di Srilanka, KRI SIM-367 melaksanakan bekal ulang dan kegiatan olahraga bersama dalam bentuk pertandingan persahabatan yakni sepak bola dan bola voli dengan AL Srilanka.

Pada kesempatan tersebut, Komandan KRI SIM-367 memberikan cinderamata kepada Commander LC Vithanage. Kegiatan olahraga bersama tersebut, diakhiri dengan makan bersama yang sudah disiapkan oleh tuan rumah.

Pada malam harinya, seluruh Perwira KRI SIM-367 beserta Athan RI menghadiri undangan makan malam dari Commander of Comwest, Rear Admiral N.P.S. Attygalle yang bertempat di SLNS Rangalla. Sebelum pelaksanaan makan malam, tamu undangan disuguhkan tampilan kesenian yang berasal dari Srilanka yang mendapatkan sambutan meriah dari Perwira yang hadir.

Dalam rangka melaksanakan tugas diplomasi, KRI SIM-367 melaksanakan Cocktail Party, acara ini juga dimanfaatkan untuk promosi pariwisata dan produksi industri dalam negeri.

Dalam sambutan yang diberikan oleh Commander of Sri Lanka Navy, Admiral Ravindra Wejegmaratne menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Ade Supandi atas kerja sama dan hubungan baik yang sudah terjalin sejak lama ini antara Srilanka dan TNI-AL.

Menurut siaran pers Kadispenarmatim Letkol Laut (KH) Maman Sulaeman, petinggi Srilanka Navy tersebut juga berpesan agar hubungan baik ini terus dijaga dan menambahkan bahwa Srilanka siap menerima kunjungan dari kapal-kapal Indonesia apabila singgah di Srilanka. Acara tersebut berjalan dengan meriah yang diakhiri dengan foto bersama tamu undangan dengan tim kesenian dari KRI SIM-367.

Adapun pejabat yang hadir dalam acara tersebut yaitu KUAI RI di Colombo, Dwatmaji Hanomanresi dan Direktur Kesehatan Kemenkes, Ibu Kartini Rustandi. Sedangkan dari Srilanka yang hadir dalam acara ini yaitu Chief of Defence Staff Sri Lanka, Armed Forces Air Marshall Kolitha Gunatileke, Commander of Sri Lanka Navy, Admiral Ravindra Wejegmaratne, Chief of Staff Sri Lanka, S.S. Ranasinghe, Commander of Comwest, Rear Admiral N.P.S. Attygalle.(fri/jpnn)