Sssst…Dokter Perawatan Agnez Mo Sama dengan Keluaga Kadarshian

jpnn.com, JAKARTA - Ssst…selama tinggal di Amerika, artis multi talenta Agnez Mo ternyata melakukan perawatan kecantikan di dokter yang sama dengan keluarga Kadarshian lho. Terbukti dari video yang diungah pelantun lagu Jera itu di Instagramnya, baru-baru ini.

Dalam video yang diunggahnya di Instagram dan kembali diunggah oleh akun gosip @lambe_lamis, Agnez terlihat sedang menjalani perawatan dengan salah satu dokter dermatologist ternama di Beverly Hills, California, Dr. Simon Ourian.

“Selamat pagi lamisers, Yuk kita intip perawatan ala Agnez Mo. Wow Agnez Mo perawatan di dokter yang sama dengan mbak Kardashian sister lhooo, kira kira berapa duit ya hihihi. Kalau kalian bagaimana? Model perawatan yang bagaimana yang perrnah kalian lakukan?,” tulis @lambe_lamis sebagai keterangan video yang diunggahnya.

Masih kata akun gosip itu, perawatan yang dilakukan Agnes adalah CoolaserTM Skin Lightening single session . ???? Purpose: To treat melasma, skin discoloration, sun damage, sunspots. Dengan budget sekitar $500.

Saat berada di Amerika, Agnez ternyata mengalami masalah dengan freckles di wajahnya. Dia mengakui bahwa hal tersebut sangat menggangu penampilannya terutama ketika menjalani photoshoot. Alhasil, kekasih pebasket Wijaya Saputra itu melakukan perawatan demi penampilan sempurnanya.

Seperti diungkap Agnez di video tersebut. “All my fans know i looove getting my tan (right under the sun all day long!!). I have freckles (i think it's the German side of me) and it's getting worse... Sun damaged skin is definitely not good for my upcoming photoshoot!! So i got my first coolaser skin treatment from my dermatologist Dr @simonourianmd1 to get my skin ready.”

Unggahan dari Agnes tersebut ternyata membuat sejumlah netter “melongo”. Pasalnya, Dr. Simon Ourian diketahui sebagai sosok di balik bibir seksi Kylie Jenner dan Kim Kardashian. Berbagai komentar pun bermunculan membandingkan mahalnya perawatanya Agnez.

“Makin keren gayanya mbak @agnezmo,” tulis @putra_fajar_art. “Saya mah dipencet-pencet aja, ntar lama-lama juga hilang sendiri bekasnya wkwkwkwkkwkwk,” sambung @yen.2828. “Kebayang mehongnya (mahal),” lanjut @barbie5812. “Konsultasi aja ma’ratus dolar ye?,” tanya akun @cendi_kristanto.(mg7/jpnn)