Sssttt.. JK Bakal Bertemu Perdana Menteri Jepang

Jusuf Kalla. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) dijadwalkan melaksanakan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang.

Dia akan menghadiri 23rd International Conference on The Future of Asia di Hotel Imperial pada 5-6 Juni 2017.

Rencananya, JK didampingi sang istri Mufidah Jusuf Kalla dan staf terbatas bertolak ke Tokyo menggunakan pesawat komersial dari Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (3/6).

"Usai menyampaikan pidato, JK tentatif diagendakan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di hari yang sama," kata Juru Bicara Wapres Husain Abdulla, Jumat (2/6).

JK juga diundang Nikkei Inc untuk menghadiri cocktail reception dan conference dinner.

Di hari keempat, JK beserta Mufidah kembali ke tanah air dan direncanakan tiba di Jakarta pada Selasa, (6/6).

Konferensi internasional itu bertujuan untuk mengetahui pandangan pemimpin Asia dalam menghadapi ketidakpastian prospek ekonomi global. (boy/jpnn)