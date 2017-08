Sssttt... Putri Diana Bawa Vibrator ke Mana-mana, Begini Kisahnya

SHARES

jpnn.com, LONDON - Seorang mantan pengawal Putri Diana membeber tentang kebiasaan tokoh dunia yang kondang dengan sebutan Lady Di itu membawa alat getar alias vibrator. Bahkan, vibrator itu nyaris dibawa ke manapun Diana pergi.

Adalah Ken Wharfe, mantan pengawal Diana, yang mengungkap hal itu. Wharfe mengisahkannya dalam buku berjudul Guarding Diana: Protect The Princess Around The World.

Wharfe menuturkan, ibu Pangeran William dan Harry itu punya julukan khusus untuk vibratornya. Sebutannya adalah Le Gadget.

“Le Gadget mungkin penyelesaian terbaik kami dan terus-menerus menjadi sumber tawa,” ujar Wharfe yang menjadi pengawal Lady Di selama periode 1987 hingga 1993.

Wharfe dalam bukunya menceritakan, vibrator kecil itu dibeli di sela-sela kunjungan resmi Diana di Paris. “Dan telah menjadi maskot keberuntungannya,” tuturnya.

Vibrator itu pun seolah terus menyertai Lady Di, termasuk saat melawat ke luar negeri. Wharfe menuturkan, Diana pada 1993 pernah melawat ke Nepal.

Namun, Le Gadget tertinggal di Inggris. Akhirnya, Le Gadget dikirim ke Kathmandu, Nepal menggunakan kantong diplomatik.

Selain itu, Diana juga tak pernah gengsi ketika bercanda, termasuk yang agak jorok. Pada 1992, Diana melawat ke Pakistan.