Start Terdepan di Jerez, Pedrosa Bilang So Far So Good

Dani Pedrosa (depan) dan Marc Marquez. Foto: AFP

SHARES

jpnn.com, JEREZ - Rider Repsol Honda Dani Pedrosa happy bisa start paling depan di MotoGP Spanyol 2017. Pole position kali ini merupakan yang pertama buat Pedrosa, sejak MotoGP Malaysia di Sepang 2015.

Dalam sesi kualifikasi di Jerez, Sabtu (6/5) malam WIB, Pedrosa mencatat waktu terbaik satu menit 38,298. Pembalap yang mendapat julukan Si Tuan Nyaris itu lebih baik 0,049 detik dari rekan satu timnya Marc Marquez yang harus puas di tempat kedua.

"So far so good. Saya memiliki perasaan yang baik (saat kualifikasi), spesial. Ini (pole) sudah lama, dan saya telah berjuang saya. Saya hanya menargetkan start di baris depan, namun ternyata bisa pole," kata Pedrosa di motogp.

Namun Pedrosa menilai keberhasilannya ini cukup pantas mengingat kerja timnya selama kualifikasi dan persaingan dengan Marquez di kualifikasi.

"Pole ini spesial untuk dua alasan, untuk tim saya dan karena selama ini sulit untuk kompetitif di babak kualifikasi," katanya. (adk/jpnn)

Starting Grid MotoGP Spanyol 2017

1. Dani Pedrosa | 2. Marc Marquez | 3. Cal Crutchlow

4. Maverick Vinales | 5. Andrea Iannone | 6. Johann Zarco