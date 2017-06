Sumut Segera Punya Pembangkit Listrik 300 Megawatt

Menteri Koordinator Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan dan Komisaris Best & Grow Investment Ishak Charlie. Foto: Istimewa for JPNN

jpnn.com, BEIJING - Perjanjian kerja sama strategis antara China Energy Engineering Group Guangdong Electric Power Design Institute Co Ltd (GEDI) dan Best and Grow Indonesia untuk membangun pembangkit listrik 300 megawatt di Sumatera Utara, Indonesia resmi ditandatangani di Hotel Conrad, Beijing, Kamis (16/6).

Penandatanganan kerja sama stategis itu menjadi bagian dari program penunjang kemaritiman global di Indonesia.

Kerja sama ini juga merupakan bagian dari pemaparan Indonesia Global Maritime Fulcrum: A Proposal for Belt & Road Initiative yang digagas oleh Indonesia dan Tiongkok.

Indonesia diwakili Komisaris Best and Grow Investment Group Ishak Charlie.

Sedangkan Tiongkok diwakili Vice President GEDI. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan turut menyaksikan penandatanganan itu.

Acara ini juga dihadiri sejumlah pejabat terkait, termasuk Ketua BKPM Thomas Lembong.

Selain itu, hadir pula Corporate Secretary Best and Grow Investment Group Paramitha Ersan.

Luhut mengatakan, selama ini Tiongkok sudah membantu Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan.