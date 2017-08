Susunan Pemain Madrid Versus MU: Ronaldo Cadangan, Matic Starter

SHARES

jpnn.com, SKOPJE - Here we go. Dua jawara Eropa beda kasta, Real Madrid (Liga Champions) dan Manchester United (Liga Europa) siap bertarung menjadi the best di UEFA Super Cup, yang kick off-nya sesaat lagi akan digelar di Philip II Arena, Skopje, Macedonia.

Daftar line-ups pemain telah resmi dirilis UEFA. Dari kubu Madrid, sang entrenador Zinedine Zidane masih memercayakan Gareth Bale menjadi starter ketimbang memberikan kesempatan kepada Marco Asensio.

Sementara Cristiano Ronaldo yang belum berada di peak performance-nya usai libur, berada di bangku cadangan.

Dari kubu Setan Merah MU, manajer Jose Mourinho langsung memberikan kepercayaan kepada pemain anyar yang digaet dari Chelsea; Nemanja Matic.

Tak sedikit analis di Inggris menyebutkan, selain Romelu Lukaku, Matic adalah pembelian terbaik MU musim ini. Bahkan ada juga yang bilang, gelandang asal Serbia itu menjadi perekrutan paling cerdas yang dilakukan MU. Ya, Mourinho beruntung mendapatkan tukang angkut air, di sisi lain dia juga menggerus kekuatan Chelsea yang masih belum mendapat pengganti nan tepat. (adk/jpnn)

Line-ups

Real Madrid

Kiper: Keylor Navas

Belakang: Dani Carvajal, Sergio Ramos (C), Raphael Varane, Marcelo

Tengah: Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric

Depan: Gareth Bale, Karim Benzema, Isco

Cadangan: Kiko Casilla, Nacho, Theo, Mateo Kovacic, Lucas Vazquez, Marco Asensio, Cristiano Ronaldo

Pelatih: Zinedine Zidane