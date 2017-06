Syukurlah, Bakal Ada Program Khusus Lansia

SHARES

jpnn.com, KUTAI TIMUR - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) berencana membuat sebuah program khusus bagi warga lanjut usia (lansia), terutama dalam mendapatkan jaminan kesehatan.

"Kami banyak mendapat masukan dari masyarakat agar pemerintah bisa membantu para lansia. Sebab, tak sedikit yang butuh bantuan. Khususnya bagaimana mendapatkan pelayanan kesehatan," ucap Bupati Kutai Timur Ismunandar, Sabtu (3/6).

Dia mengatakan, memiliki jaminan kesehatan pada hari tua merupakan keinginan semua orang, termasuk dirinya.

"Makanya saya berpikir untuk membuatkan sebuah program khusus untuk mereka," imbuhnya.

Program khusus lansia ini, lanjut Ismu, nantinya tersistem langsung dan ditangani Dinas Sosial (Dinsos) Kutim bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kudungga Sangatta.

Namun, sebagai langkah awal, Pemkab Kutim akan mulai mendata para lansia untuk dimasukkan dalam sebuah data base, termasuk dengan riwayat kesehatannya.

Dengan begitu, jika suatu saat perlu penanganan khusus di RSUD Kudungga, lansia bisa secara cepat ditangani dan menjadi prioritas pelayanan.

"Jadi kami kumpulkan dulu datanya yang lengkap dan akurat. Semuanya harus sesuai by name by adress," kata Ismu.