Tak Mau Putranya Jadi Artis, Iis Dahlia: Kalau Perempuan Gak Apa-Apa

jpnn.com - Kedua anak pedangdut Iis Dahlia ternyata mengikuti jejak ibunya berkarir di dunia tarik suara. Tapi bukan dangdut.

Shalsadilla Juwita maupun adiknya, Devano Mahendra, sama-sama menyukai musik pop. Mereka pun pernah mengatakan kepada ibunya ingin menjadi artis.

”Kalau anak perempuan enggak apa-apa deh kalau terjun ke dunia entertain. Tapi, kalau laki-laki aku masih mengarahkan dia supaya fokus sekolah,” ujar Iis saat meluncurkan album ke-28 The Best of Iis Dahlia di Jakarta Selatan, Rabu (19/7).

Pertimbangan Iis, laki-laki nanti memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Setelah menikah, harus menghidupi keluarganya sendiri.

”Menurut saya, dunia ini (entertain) tidak pasti. Bisa saja satu bulan lancar, tapi bulan depannya bye,” kata Iis, lantas tersenyum.

Meski begitu, artis 45 tahun tersebut tidak menutup mata bahwa kedua anaknya memang memiliki bakat. Apalagi sejak ada media sosial. Mereka kerap menyanyikan lagu orang lain, merekam, kemudian memasukkan ke akun medsosnya. Iis tidak menghalangi hal itu.

”Asal pendidikan tetap nomor satu,” tuturnya. (glo/c9/oki)