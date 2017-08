Tampil di Prambanan Jazz, Afgan Kecewa Artis Lokal Kurang Dihargai

jpnn.com, JAKARTA - Afgan Syahreza menjadi salah satu penyanyi Indonesia yang tampil di acara Prambanan Jazz Festival 2017.

Awalnya menjadi kehormatan tersendiri bagi Afgan bisa tampil dan mengisi acara yang juga mendatangkan artis internasional tersebut.

Namun, semuanya berubah saat dirinya merasa dikesmpingkan dengan artis internasional.

"Jadi dari awal memang acaranya ngaret banget, gw seharusnya perform jam 8 malam, tapi gw baru naik panggung sekitar jam 10 malam. Dan karena ada international artist yang harus main di waktu yang sama, gw malah dibilang gak usah main sama panitia," tutur Afgan.

Bahkan saat tampil menyanyi membawakan lagu keempat, lampu panggung dimatikan, meski begitu Afgan tetap melanjutkan penampilannya dengan sorotan lampu dari hp penonton.

"Walaupun sound awalnya gak dinyalain oleh mereka, gw tetep nyanyi, at least fans gak sia-sia udah nunggu. Eh di lagu ke 4, lampu panggung semua di matiin, alias gw diusir. Akhirnya semua penonton nyalain flashlight dari handphone masing2, tanda mereka tetep ingin gw nyanyi," katanya.

Sebelum menutup curhatannya di Instagram, Afgan menyampaikan harapannya kepada panitia Prambanan Jazz.

“It means the world to us! Sayang sekali padahal acaranya bisa digarap dengan bagus, semoga bisa jadi pelajaran buat penyelenggara Prambanan Jazz. Dan semoga kedepannya local artist bisa dapat apresiasi yang sama dengan International artist. Cause we’re all just trying to give our best on stage," kata Afgan.(chi/jpnn)