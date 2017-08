Tampil Paling Kreatif, Mobil Golf Polri Menang Lomba Parade ASEAN 50

jpnn.com, JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ikut menyemarakkan Parade ASEAN 50 yang digelar jalur car free day (CFD), Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (27/8). Tak hanya menyemarakkan, Polri juga menjuarai lomba untuk kategori Most Creative pada parade yang digelar dalam rangka peringatan ulang tahun ke-50 The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) itu.

Polri mengikuti Parade ASEAN 50 dengan mobil golf yang dipasangi lambang Rastra Sewakottama yang menjadi ciri khas Korps Bhayangkara itu. Mobil dengan ornamen merah putih di sisi kanan dan kiri itu pun menarik perhatian warga.

Bahkan, pengunjung car free day juga mengerubungi mobil parade Polri itu. Sejumlah warga juga terlihat bergaya sambil berswafoto atau selfie di depan mobil tersebut.

Parade ASEAN 50 itu diikuti tiga ribu orang yang mengenakan pakaian adat dan atribut dari berbagai daerah di Indonesia. Acara yang digelar Kementerian Luar Negeri RI itu juga menampilkan parade bendera ASEAN, parade kostum, marching band, parade tari, musik dan keunikan lainnya.

Rute Parade ASEAN 50 dimulai di Monas dan bergerak menuju Bundaran HI melalui Jalan MH Thamrin. Sedangkan titik finis di Jalan Imam Bonjol.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku tidak menyangka bahwa peserta parade yang baru pertama kali diselenggarakan itu mencapai ribuan orang. “Pesertanya di luar dugaan kami, banyak sekali sekitar 3.100 peserta, baik atas kerja sama dan dukungan kementerian terkait di Indonesia, tapi juga anggota ASEAN dan juga dengan mitra dan sahabat ASEAN. Bisa dilihat mitra delegasi yang mewakili seperti RRC, Jepang, Uni Eropa, dan Rusia,” tutur Retno.

Menurut Retno, Parade ASEAN 50 menunjukan kemajemukan anggota perhimpunan regional negara-negara Asia Tenggara itu. Dia berharap agar masyarakat bisa mengetahui kinerja ASEAN.

“Kami memberikan informasi mengenai apa yang kami lakukan di ASEAN, baik dari segi politik, dalam artian capaian ASEAN yang luar biasa mampu menciptakan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai dan stabil, tapi juga kemanfaatan ekonomi. Karena, dengan situasi yang damai, maka anggota negara ASEAN dapat melakukan pembangunan ekonomi dengan baik,” ucap Retno.(mg4/jpnn)