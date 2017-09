Tampilkan Dewa Ganesha, Iklan di Australia Dikecam

Warga keturunan India di Australia menyatakan kemarahan mereka setelah tayangan sebuah iklan yang menggambarkan dewa Hindu, Ganesha menyantap daging, padahal secara luas dia dianggap sebagai sosok vegetarian dalam agama tersebut.

Iklan ini menggambarkan sosok-sosok agama - termasuk Yesus, Buddha, dan Musa - yang makan bersama di sebuah perjamuan barbekyu di halaman belakang sebuah rumah.

Pada satu momen dalam iklan itu, Buddha bertanya, "Haruskah kita membahas gajah di ruangan ini?"

Ganesha, yang digambarkan sebagai pria berkepala gajah dan beberapa lengan, menukas: "Tidak lucu 2.500 tahun yang lalu, juga tidak lucu sekarang".

Sosok bernama Muhammad pun disebut dalam iklan itu sebagai, meminta maaf tidak bisa hadir, karena harus menjemput anak-anak dari tempat penitipan anak.

Penggambaran sosok Nabi Muhammad dianggap sangat menyinggung umat Islam dan sebelumnya telah mengakibatkan ancaman kekerasan terhadap seniman dan kartunis yang melakukannya.

Sementara itu jurubicara ormas Indian Society of Western Australia Nitin Vashisht menyebut iklan tersebut sama sekali tidak sensitif.

"Dia itu vegetarian yang tidak minum minuman keras. Dia merupakan Dewa bagi kami dan sebagian besar masyarakat India," ujarnya.

"Dia digambarkan sebagai ... menyantap domba dan mencari strategi pemasaran baru untuk dirinya sendiri. Hal itu sangat tidak sensitif bagi masyarakat kami," tambah Vashisht.

