Tampung Kreasi Pelajar, Kemendikbud Gelar FIKSI 2017

jpnn.com, BANDUNG - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI) 2017 sebagai wadah bagi pelajar untuk berkreasi.

Festival ini diselenggarakan di Kota Bandung, 11-16 September.

"Kompetisi kewirausahaan tingkat SMA/MA ini tetap kami pertahankan untuk mendorong inovasi generasi muda dalam berwirausaha. Khususnya dalam pengembangan model pelajaran kewirausahaan di sekolah sebagai wujud penguatan pendidikan karakter siswa dan optimalisasi potensi industri ekonomi kreatif di Indonesia," tutur Direktur Pembinaan SMA Purwadi Susanto, di Bandung, Selasa (12/9).

Tahun ini, FIKSI mengangkat tema Creativepreneur with Local Value and Modern Spirit.

Penyelenggaraan FIKSI 2017 terbagi menjadi dalam beberapa rangkaian kegiatan.

Pembukaan dimeriahkan oleh kesenian dan kreativitas khas Jawa Barat.

Kegiatan kedua adalah lomba ide wirausaha inovatif yang dilaksanakan melalui seleksi wawancara.

Setelah itu, dilanjutkan dengan proses penjurian untuk memilih rencana wirausaha terbaik.