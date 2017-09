Tanggal ini Disebut Bakal Jadi Hari Membahagiakan Bagi Bella

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan artis Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran dikabarkan akan menggelar pernikahan pada bulan ini.

Keduanya dikabarkan bakal menikah pada 16 September 2017.

Melalui postingan foto yang diunggah akun gosip lambe_lamis diketahui Bella dan Engku bakal menikah pada 16 September 2017 mendatang.

Hal ini diketahui dari seorang teman Bella yang mendoakannya agar tetap menjaga kesehatan jelang pernikahan.

"Kesayanganku minggu depan akan jadi Mrs E. Sampai ketemu minggu depan ya. Can't wait for the big day. Jaga kesehatan Mrs E to be 16 Sept 2017. Can't wait," tulis salah satu teman Bella.

Seperti diketahui, selama ini Bella belum mau berbagi banyak perihal pernikahannya.

Kabar seputar pernikahan Bella dan duda satu anak itu didapat dari postingan foto maupun video dari orang-orang terdekat Bella.

Sampai saat ini mantan kekasih Raffi Ahmad ini masih bungkam mengenai tanggal pernikahan dirinya yang akan digelar di Malaysia.(chi/jpnn)