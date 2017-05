Tata Janeta Ngamuk Dianggap Nyindir Ayu Ting Ting

Tata Janneta. Foto: Instagram

jpnn.com - POSTINGAN-an penyanyi Tata Janeeta di Instagram-nya malah mendapat banyak tanggapan negatif dari para netizen.

Dalam posting-an itu Tata menulis memilih menjadi ratu di istana sendiri tanpa raja daripada jadi selir di istana seorang raja yang mempunyai ratu.

Netizen menilai posting-an mantan personel Dewi Dewi itu merupakan sindiran.

Berbagai nama artis yang dianggap perebut suami orang pun muncul, salah satunya pedangdut Ayu Ting Ting.

Hal itu lah yang membuat Tata geram dan akhirnya kembali mengunggah pernyataan bahwa dirinya tidak pernah berniat menyindir siapa pun.

"Heran kenapa tulisan ini jadi seakan-akan saya saya menyindir orang lain? Tolong ya saya nggak mau ikut campur hidup orang lain, menghakimi orang. Apalagi yang belum jelas kebenarannya apa pun itu. Bener nggak bener its not my problem at all.. cuma bisa doakan yang terbaik buat semua..." tulis Tata di akun Instagram pribadinya.

“Saya bukan Tuhan yang bisa hakimin orang. Selama mereka nggak ganggu hidup saya, hidup ku hidupku, hidup kalian itu urusan kalian. Siapa pun berhak menentukan hidupnya masing-masing, punya prinsip hidup masing-masing. Please stop provokasi dan menghubung-hubungkan tulisan saya buat orang lain,” sambung Tata.

Tata pun meminta agar gosip yang yang beredar terkait posting-annya tersebut dihentikan.