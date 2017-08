Taylor Swift dan Masa Lalu Penuh Ular

Ular dalam video Taylor Swift diartikan bermacam-macam oleh fans. Musisi yang mengawali karir sebagai penyanyi country itu punya beberapa cerita masa lalu yang berhubungan dengan ular. Berikut di antaranya. (adn/c14/na)

Calvin Harris

Ketika Swift putus dari Harris pada 2016, keduanya menjadi musuh karena Swift menganggap Harris tidak menghargai perannya sebagai co-writer lagu This is What You Came For. Instagram Swift kemudian dihujani komentar emoji ular.

Kanye West & Kim Kardashian

West menulis lagu Famous dan mencatut nama Swift dalam lirik yang cukup eksplisit. Swift tidak bisa menerima karena merasa West tidak meminta izin kepadanya. Bertepatan dengan Hari Ular Nasional (17 Juli), Kim Kardashian mengunggah video ketika merekam West menelepon Swift. Saat itu Swift bilang setuju dengan lirik lagu Famous. Emoji ular makin membanjiri komentar di Instagram-nya.

Sumber : Jawa Pos