Taylor Swift Rilis Lagu Baru, Sindir Pasangan Kimye

jpnn.com - Taylor Swift merilis single terbarunya yang diberi judul Look What You Made Me Do, Jumat (25/8) siang WIB. Lagu yang ditulis bersama Jack Antonoff terasa sangat personal bagi Swift.

Mantan kekasih Calvin Harris itu menyebutkan bahwa dirinya kini adalah sosok baru. Yang lama ke mana? ”Swift yang lama sudah mati,” bunyi salah satu lirik.

Lirik lagu terasa lebih gelap dan edgy. Swift memang berusaha keras menghadirkan image baru dan mengubah gaya bermusiknya. Meski liriknya ada yang bertutur "Saya tak percaya siapapun dan siapapun tak memercayai saya," namun rupanya Swifties masih memuja perempuan yang memiliki signature bold lipstick itu.

Single solo pertama setelah tiga tahun itu langsung menempati posisi puncak chart iTunes hanya dalam hitungan jam. Namun sebagian pendengar ada yang merasa tak asing. Mereka menyamakan bagian reff-nya dengan lagu hit tahun 1991, I'm Too Sexy, dari band Inggris Right Said Fred.

Sementara itu dari ceritanya, lagu itu seperti ditujukan untuk menyindir haters. Termasuk untuk rekan sesama selebriti yang menjadi seterunya, pasangan Kanye West-Kim Kardashian aka Kimye.

Kesimpulan tersebut didapat dari lirik yang sangat spesifik. ”I don’t like your little games/I don’t like your tilted stage.”

Dikutip dari People, meski tidak menampilkan nama West secara eksplisit, penyebutan tilted stage alias panggung miring sangat mengarah kepadanya. West menggunakan jenis panggung itu untuk tur konser Saint Pablo-nya.

Pada Juli 2016, konflik Swift dengan West meledak setelah Kim membocorkan rekaman telepon antara penyanyi Shake It Off itu dengan suaminya di Snapchat.

Sumber : Jawa Pos