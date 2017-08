Taylor Swift Tak Datang, Katy Pery Kuasai Panggung

jpnn.com - Siapa pun yang berharap MTV Video Music Awards (VMA) 2017 kemarin superpanas boleh kecewa. Bentrok dua rival terbesar abad ini, Katy Perry yang menjadi host dan Taylor Swift yang merilis klip video single terbarunya, urung terjadi.

Klip single Swift, Look What You Made Me Do, memang ditayangkan. Namun, Swift tidak hadir dalam acara yang digelar di The Forum, Inglewood, California, tersebut.

Tanpa kehadiran Swift, praktis panggung menjadi milik Perry. Dia melakukan segala cara untuk menghidupkan suasana. Mulai ”terbang” ke luar angkasa, perform di atas ring basket untuk lagu Swish Swish, dan berganti kostum hingga 10 kali!

”Ini mengagumkan!” teriaknya ketika membuka show sambil melayang dalam balutan baju astronot sebagai opening act.

Setelah itu, dia membawakan monolog. Berbagai hal yang ngehit dia singgung, termasuk iklim sosial politik yang kembali memanas belakangan. Misalnya, ketika membaca headline ”This World is On Fire” dari sebuah koran palsu.

”Wow, hebat. Kalian semua telah melalui ini, benar kan?” katanya, lantas melempar koran itu ke lantai.

Selanjutnya, dia memainkan fidget spinner. ”Sebetulnya ini membuatku merasa baik. Aku merasa semua masalahku telah selesai saat ini,” ucap penyanyi Fireworks tersebut.

Penonton di venue bertepuk tangan dan tertawa dengan jokes dia. Sementara itu, penonton yang menyaksikan di TV justru merasakan sebaliknya. Banyak yang menganggap monolog Perry membosankan dan flat.

