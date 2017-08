Taylor Swift Tonjolkan Sisi Jahat di Video Klip Terbaru

jpnn.com - Taylor Swift sudah setop bermanis-manis. Dia melengkapi lagu terbarunya "Look What You Made Me Do" yang penuh dengan nuansa balas dendam dengan video musik yang tak kalah menghebohkannya.

Video yang disutradarai Joseph Khan itu dibuka dengan adegan di sebuah kuburan. Di salah satu nisan dapat terbaca dengan jelas, "Di Sini Berbaring Reputasi Taylor Swift".

Penyanyi pop itu kemudian terlihat sedang duduk di atas singasana yang dikelilingi ular, lalu berpindah ke bathub penuh berlian.

Swift memainkan sejumlah persona dalam video tersebut. Semua mempertegas bahwa kini dia adalah bad girl. Peraih sejumlah Grammy ini juga beradegan merampok toko dan merusak sayap pesawat terbang.

Video terbaru Swift ini diluncurkan dalam acara MTV Video Music Award 2017. Namun, Katy Perry yang menjadi host acara tak memperkenalkan video tersebut. Ini menambah spekulasi bahwa kedua bintang pop itu masih bermusuhan.

Fans bisa mengharapkan lebih banyak lagu-lagu semacam "Look What You Make Me Do" dari Taylor Swift. Pasalnya, album terbaru penyanyi bertubuh jangkung itu "Reputation", dikabarkan penuh dengan lagu tentang musuh-musuhnya. (dil/jpnn)

Sumber : Aceshowbiz