Tekstil Jadi Senjata Gaet Turis Singapura

jpnn.com - Kekayaan bahari Indonesia luar biasa hebat dan tidak ada batasnya.

Sama indah dan kayanya desain tekstil Nusantara, yang tak akan ada habisnya untuk dieksplorasi.

Dua tema itulah yang menjadi ujung tombak promosi Wonderful Indonesia dalam mempromosikan destinasi wisata di tanah air dalam pameran Internasional Natas Travel Fair (NTF) 2017 di Singapura, 17-19 Februari 2017 mendatang.

Dalam ekspo yang digulirkan di Hall 7 Singapore Expo, Changi, Singapura itu Kementerian yang di-remote Menpar Arief Yahya itu bakal tampil all out.

"Natas Travel Fair 2017 adalah momentum potensial untuk berpromosi. Kami lakukan ini untuk menyasar wisman asal Singapura. Kami fokus pada keindahan bahari dan kekayaan tekstil kita seperti batik asli Indonesia,” ujar Deputi Pemasaran Mancanegara I Gde Pitana yang didampingi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Pasar Asia Tenggara Kemenpar Rizki Handayani.

Pitana mengatakan, perhelatan ini merupakan tempat yang sangat potensial untuk melanjutkan program promosi Kemenpar yang sebelumnya fokus pada branding dan advertising.

NTF 2017 merupakan pameran business to business dan business to customer yang memungkinkan pelaku industri di Indonesia memperluas jejaring pasar mereka dan menawarkan paket-paket wisata.

"Kami bersama industri wisata Indonesia akan melakukan program B to C. Program tersebut adalah pelayanan informasi, demo, workshop di mini stage. Booth Indonesia juga menyajikan games, digital interaktif berupa virtual reality 360, gift redemption, refreshment, public relations-ing activities. Selain membagikan souvenir, strategi komunikasi lainnya adalah menyebar booklet, tourist map, calender of event dalam bahasa Inggris," tambah Rizki.