Teman Sheila Marcia Belum juga Sadarkan Diri, Ini Penyebabnya

Sheila Marcia bersama sahabatnya Melodya Vanesha. Foto Instagram

jpnn.com - Melodya Vanesha hampir dua pekan tak sadarkan diri sejak Sabtu (6/5) lalu.

Padahal, saat dipindahkan ke RS Siloam Kebon Jeruk pada Sabtu (13/5) lalu, patner kerja Sheila Marcia ini sempat sadarkan diri.

Manajer Vanesh, Eri memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Dia menjelaskan hal ini terjadi karena adanya jaringan syaraf yang ketarik, sehingga membuat Vanesh belum sadarkan diri.

“Dari hasil periksa terakhir, (ternyata) bukan pembengkakan ringan di otak yang sebabkan Vanesh belum juga bisa total pulih kesadarannya. Ada jaringan syaraf yang ‘ketarik’ di otaknya yang sebabkan dia belum mampu kembali sadarkan diri,” tulis Eri pada keterangan video yang dia unggah, Selasa (16/5).

Karena itu, pihaknya belum bisa memastikan kapan Vanesh akan sadar.

“Stretching akan bisa terjadi hanya dengan sendirinya, atas kehendakNya. We don’t know when she will wake up,” lanjutnya.

Terkait kondisi Vanesh, Eri juga menuturkan, pihak rumah sakit belum mengizinkan siapapun untuk menjenguknya di ICU. Karenanya, ia meminta doa dari semua pihak untuk kesembuhan Vanesh.

“Kami kini hanya mau terus memohon agar dibantu doa dari semua. Semoga Tuhan bangunkan Vanes dari tidur panjangnya, mengembalikan semangat dan keriangan pribadi dia ke dalam kehidupan kita lagi, kehidupan kami, kehidupan orang-orang yang begitu baik mengenalnya,” harap Eri.(zul/pojoksatu/chi/jpnn)