Tempat Warna-warni Paling Oke di Dunia, Semarang Juaranya

Kampung pelangi, Semarang. Foto: Humas Kemenpar

jpnn.com, SEMARANG - Kampung warna-warni di Kelurahan Randusari, Semarang Selatan, Jawa Tengah tak henti-hentinya menyedot perhatian dunia.

Setelah diulas habis-habisan oleh banyak media kenamaan luar negeri, Kampung Warna-warni Semarang kembali mendapat pengakuan mentereng.

Laman BBC dalam ulasannya pada 22 Mei lalu menempatkan Kampung Warna-warni Semarang di posisi teratas daftar tempat paling berwarna untuk ditinggali.

Mengambil judul 10 of The Most Colourful Places to Live, BBC mengulas sepuluh tempat paling berwarna di seluruh dunia.

Nah, Kampung Warna-warni Semarang diulas terlebih dahulu oleh media berpengaruh asal Inggris tersebut.

“Sebuah perkampungan kumuh di Indonesia berharap menjadi tujuan wisata dengan mengecat bangunan-bangunan menggunakan warna yang sangat cerah,” demikian tulis BBC.

Setelah mengulas Kampung Warna-warni Semarang, BBC membahas Burano di Italia, Juzcar (Spanyol), Pena Palace (Portugal), Portmeirion (Wales), dan Cinque Terre (Italia).

Selain itu, BBC juga mengulas Tobermory di Skotlandia, La Boca (Argentina), Nyhavn (Denmark), dan Pelourinho (Salvador).