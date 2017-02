Temui Relawan, Habib Aboe Paparkan Program Anies-Sandi

Aboe Bakar Al Habsyi. Foto: source for JPNN.com

jpnn.com -Ketua Desk Pilkada DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsyi terus bekerja keras mengonsolidasikan semua kekuatan untuk memenangkan pasangan nomor tiga di pilkada DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno.

Aboe kembali menemui para relawan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (7/2) malam. Dalam kesempatan itu, anggota Komisi III DPR ini mengajak untuk memberikan perubahan di Jakarta. Hal itu bisa diwujudkan dengan memilih Anies-Sandi, pada pilkada serentak yang digelar Rabu 15 Februari 2017 nanti.

“Kami terus bekerja keras, karena semua cinta Jakarta. Tidak ada yang ingin Jakarta lima tahun ke depan semakin buruk. Makanya, sekarang harus diubah,” kata Aboe di hadapan relawan.

Pria kelahiran Tanah Abang, Jakarta Pusat, ini memaparkan program unggulan Anies-Sandi. Di antaranya, penyediaan air, program wirausaha OK OCE, dan program kartu jakarta pintar KJP Plus. Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR ini menjelaskan, untuk persoalan air, Anies-Sandi memang punya komitmen untuk menambah layanan PAM.

Selain memenuhi kebutuhan seperti di Jakarta Utara, juga untuk mengurangi penggunaan air tanah agar permukaan tanah tidak terus turun. "Anies-Sandi menargetkan 30 persen penambahan produksi air dari data produksi tahun 2015 (kini hanya lima persen) wilayah DKI Jakarta,” katanya.

Kemudian memperluas kriteria penerima pemasangan pipa PAM gratis untuk warga yang memiliki luas rumah 150 meter persegi ke bawah. Anies-Sandi juga akan mensubsidi 80 persen pembayaran langganan air pada warga yang luas rumahnya di bawah 70 meter persegi, yang tinggal di rusun milik pemerintah alias bukan apartemen mewah.

Sedangkan untuk persoalan ekonomi, program OK Oce (One Kecamatan One Center for Entrepreneurship) sudah disiapkan Anies-Sandi. Program ini dibuat untuk menanggulangi pengangguran yang tinggi.

Nah, untuk membantu pendidikan, Anies-Sandi menyiapkan program KJP Plus yang dapat diuangkan untuk membantu orang tua tidak mampu dalam mendukung pendidikan anaknya. “Sehingga anak mendapat kualitas pendidikan baik serta terjangkau,” katanya.