Terbaring di RS, Andi Soraya Minta Maaf

Andi Soraya. Foto dok JPNN.com

SHARES

jpnn.com - Kabar baru datang dari Andi Soraya.

Janda Rudi Sutopo ini tengah dirawat di rumah sakit karena kondisi kesehatannya yang menurun.

Karena kondisinya tersebut, wanita yang karib disapa Aya ini harus dirawat selama beberapa hari di rumah sakit.

Wanita 40 tahun ini pun meminta maaf kepada penggemarnya juga putranya karena tidak bisa menemui di lokasi shooting.

Permintaan maaf itu dia sertakan dengan mengunggah foto dirinya yang tengah diinfus.

“Permintaan maaf sebesar-besarnya dari Tante Aya untuk @officialtheshawner yang sudah jauh-jauh datang ke lokasi syuting tapi tidak bisa ketemu Tante Aya. Karena pagi Tante Aya sakit dan harus bedrest beberapa hari biar bisa fit dan kembali menyebalkan kalian di sinetron kesayangan kalian ‘Cinta Dari Surga’. Maaf ya anak-anak ku sayang tidak bisa ketemu tante di hari itu di lokasi CDS. But I’ll c u soon pasti,” tulisnya.

Netizen yang melihat posting-an tersebut mendoakan Aya agar segera diberikan kesembuhan.(zul/ps/jpnn)