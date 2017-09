Terbongkar! Kemesraan Jessica & Vishal Singh Cuma Rekayasa

jpnn.com, JAKARTA - Selama ini publik ternyata sudah dibohongi dengan isu kedekatan Jessica Iskandar dan aktor India, Vishal Singh.

Pasalnya, Vishal ternyata sudah memilii kekasih di negara asalnya. Itu terbukti saat dia berulang tahun pada Rabu (6/9).

Seperti yang terlihat dari Instagram story yang diunggah, Vishal melakukan video call dengan seorang wanita bernama Ruchikaa Kapoor.

Vishal juga menulis sebagai keterangan foto, "My Baby @ruchikaakapoor love you so much" dengan emoji cium.

Tak hanya Vishal Singh, wanita berambut pirang panjang ini juga mengunggah foto dirinya tengah berbicara dengan pemain drama Saath Nibhana Saathiya tersebut.

Unggahan itu pun langsung menuai cibiran dari warganet. "Jadi selama ini gimick yaa... sama @inijedar ??? Wah... sudah kuduga," tulis akun cv.hasil1981.

Tak ingin berkelanjutan dicibir soal hubungannya dengan Jessica Iskandar, Vishal pun langsung meminta maaf.

“Dear God, Today I woke up. I am healthy. I am alive. Thank You, I apologize for all my complaining. I'm truly grateful for all You've done,” tulis Vishal sebagai keterangan foto yang diunggahnya pada Kamis (7/9).(jlo/jpnn)