Tercyduk! Paedofil yang Incar Anak Deddy Corbuzier Ternyata Masih ABG

jpnn.com, JAKARTA - Dalam waktu tak lama bagi Deddy Corbuzier untuk menemukan siapa pemilik akun Instagaram sukasinglet yang diduga sarang para paedofil.

Host acara Hitam Putih itu mengungkap bahwa sosok dibalik akun tersebut adalah seorang ABG.

Hal itu diketahui dari keterangan Deddy Corbuzier saat mengumumkan bahwa akun tersebut sudah dinonaktifkan oleh Instagram.

"Done :) gak perlu di ekspos lah ya kasian ABG. Anw this post will be deleted tonight,” tulis Deddy Corbuzier sebagai keterangan foto yang diunggahnya pada Senin (28/8).

Banyak yang terkejut karena ternyata pelaku masih ABG. Apalagi, sebelumnya unggahan yang ada di akun tersebut dianggap mengerikan.

Banyak foto anak-anak yang mengenakan kaos dalam. Tak hanya itu, komentar-komentar sesama kaum paedofil juga terpampang di sana.