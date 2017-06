Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Sediakan Tourist Information Center

Terminal III Bandara Soekarno Hatta. Foto Yessy Artada/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Angkasa Pura II (Persero), Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Perhubungan bersinergi untuk menghadirkan layanan digital Tourist Information Center di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai 19 Juni 2017.

Keberadaan Tourist Information Center atau yang dikenal dengan TIC itu diharapkan bisa membantu promosi pariwisata di Indonesia sehingga target kunjungan wisatawan tahun ini tercapai.

Adapun konten dalam TIC ini adalah berbagai destinasi pariwisata di Indonesia yang disiapkan oleh Kementerian Pariwisata, utamanya terkait dengan branding Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia.

“Terminal 3 nantinya akan melayani seluruh penerbangan internasional di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sehingga keberadaan TIC di terminal tersebut berperan penting dalam mempromosikan destinasi wisata di berbagai daerah, selain tentunya juga bisa memberikan kesan yang bagus kepada para wisman sesaat ketika mereka tiba di Indonesia," ujar President Director PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin.

Menurutnya, keberadaan TIC juga semakin memperkaya konten digital di Terminal 3.

Di mana hal ini sejalan dengan komitmen AP II menjadikan Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai digital airport.

"Itu guna mewujudkan visi perusahaan sebagaithe best smart connected airport operator in the region. Kami berharap dengan semakin banyaknya layanan berbasis digital maka standar pelayanan kepada penumpang pesawat termasuk wisatawan juga meningkat,” jelas Awaluddin.

Sementara itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya menargetkan TIC di Terminal 3 bisa menjadi semacam tourism supermal.