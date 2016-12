Ternyata Begini Omongan Melantur Pilot Citilink Teler

Ilustrasi: Jawa Pos Radar Bali

JPNN.Com - Dunia penerbangan tanah air dihebohkan oleh kelakuan pilot Citilink bernama Kapten Tekad Purna yang tampak teler dan berbicara melantur sebelum menerbangkan pesawat dari Juanda Surabaya ke Halim Perdana Kusuma Jakarta, Rabu (28/12) lalu.

Rekaman CCTV yang menunjukkan Tekad tak fokus sudah beredar secara viral di media sosial. Namun kini, omongan Tekad saat duduk di kokpit yang membuat penumpang heboh juga beredar secara viral.

Akun @lambe_turah di Instagram mengunggah isi omongan Kapten Tekad. Dalam postingan Jumat (30/12) itu, terdengar jelas Kapten Tekad . Di sana terdengar suara Kapten Tekad yang berbicara tak keruan.

Omongannya memang tidak sebagaimana pilot saat hendak menerbangkan pesawat. Karenanya, penumpang pun panik dan Kapten Tekad langsung digiring ke klinik Bandara Juanda.(ded/jpg)

Berikut transkrip rekaman Kapten Tekad Purna sebelum menerbangkan pesawat rute Surabaya-Jakarta;

"Nama saya Tekad something, dan di sebelah saya first officer Budi Sejarah.

Kita akan terbang ke Cengkareng.

Surabaya is good, Cengkareng is also good, everything is good.