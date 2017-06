Ternyata Sering Main Instagram Bisa Merusak Mental

SHARES

jpnn.com - PENELITIAN menunjukkan Instagram memiliki efek paling buruk terhadap kesehatan mental kaum muda.

The Royal Society for Public Health and the charity Young Health Movement melakukan survei dari hampir 1.500 orang muda, berusia antara 14 tahun hingga 24 tahun di Inggris dan bertanya seputar penggunaan media sosial mereka.

Mereka diminta untuk menilai bagaimana setiap situs media sosial memengaruhi 14 daftar masalah kesehatan dan kesejahteraan termasuk kecemasan, depresi, kesepian, tidur dan intimidasi.

Berdasarkan peringkat, Instagram tercatat memiliki efek paling negatif.

Platform upload foto pada media sosial ini ditemukan bisa membahayakan persepsi citra tubuh, meningkatkan rasa takut kehilangan dan memiliki efek yang merugikan pada tidur.

Platform ini menempati peringkat yang lebih baik di bidang ekspresi dan identitas diri serta dalam hal pembangunan masyarakat.

Snapchat berada pada peringkat kedua, di mana medsos ini ternyata mengakibatkan intimidasi namun menguntungkan untuk ekspresi diri.

Facebook berada di tengah dengan faktor-faktor termasuk efek berbahaya pada tidur dan memiliki skor bullying sangat tinggi.