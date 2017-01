Terpaksa Balik Lagi, Ini Penjelasan Pihak Wing Air

Pesawat Wing Air. Ilustrasi Foto: Jawa Pos Group/dok.JPNN.com

jpnn.com - Pesawat Wings Air rute Palu – Luwuk (Sulawesi Tengah) terpaksa mendarat kembali (return to base/RTB) di Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie, Palu kemarin (14/1).

Pesawat dengan flight number IW 1156 itu diduga mengalami kerusakan engineering.

Pesawat jenis ATR 72-500 itu dikomandoi oleh Capten Pilot Djoko Sriyono. Pesawat take off sekitar pukul 06.10 WITA dari Bandara Mutiara SIS Al-Jufri. Namun, tak berselang lama pesawat dengan registrasi pesawat PK – WFK itu terpaksa kembali ke bandara. Kabarnya, saat terbang terjadi percikan api di badan pesawat sebelah kanan.

Presiden Direktur Lion Air Group Edward Sirait menyampaikan, pilot in command mendapati adanya indicator yang menyala saat take off.

Sehingga, demi alasan keselamatan penerbangan pilot memutuskan untuk kembali ke bandara.

”Menimbang soal keselamatan dan keamanan penerbangan, maka pilot memutuskan kembali ke Palu,” ujarnya di Jakarta, kemarin (14/1).

Pria yang akrab disapa Edo itu mengungkapkan, belum diketahui persoalan yang terjadi. Hingga kemarin sore, pengecekan pesawat masih dilakukan oleh tim.

”Saat ini pesawat tidak diterbangkan untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu,” ungkapnya. Belum ada komentar lebih lanjut terkait adanya percikan api yang ada.