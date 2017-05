Terus Dicecar Haters, Feby Febiola Tulis Pesan Khusus

Feby Febiola. Foto Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Curhatan Petra Sihombing membuat Feby Febiola menjadi sasaran para haters. Pasalnya Feby dituding sebagai perusak rumah tangga Franky Sihombing dan Luciana Nova Putong.

Namun, berbagai tudingan yang ditujukan netizen kepadanya tak membuat Feby diam begitu saja. Feby kembali menyampaikan pesan menohok untuk para haters.

“Daripada sibuk ngurusin agama orang lain, mendingan memperdalam agama diri sediri. Daripada ngurusin dosa orang lain, mendingan sadar sama dosa diri sendiri," tulisnya.

"Daripada ngurusin rumah tangga orang lain, mendingan urusin rumah tangga sendiri, mungkin ada hal yg perlu diperbaikin, jangan sampe sibuk ngurusin orang sampe lupa mengurusi diri sendiri," imbuh Feby lewat akun Instagram miliknya.

Sebelumnya feby meminta para haters untuk meng-unfollow dirinya bila tidak suka dengan dirinya.

“Hey you..if you dont like me just click unfollow or jangan kepo..buat apa sih marah marah, Anda ga kenal saya, saya gak kenal Anda…kalau Anda mau bersimpati, sampaikanlah simpati anda dengan positif di halaman orang yg bersangkutan," tulisnya.(lya/ps/jpnn)