Tetap Ada Dangdut di Synchronize Fest Kedua

jpnn.com - Synchronize Festival konsisten menjadi event akbar yang mewadahi segala jenis musik lokal. Pada tahun kedua penyelenggaraannya, panitia Synchronize Festival tetap menghadirkan berbagai genre seperti pop, rock, hip hop, folk, metal, hingga punk.

Selain itu, bakal ada juga penampilan musisi dangdut pada Synchronize Festival yang akan digelar di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 6, 7, dan 8 Oktober mendatang.

"Kami mangakomodasi semua jenis musik. Pastinya akan ada musisi dangdut," kata Kiki Aulia Ucup sebagai program director Synchronize Festival 2017 dalam jumpa pers di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (7/6).

Pada Synchronize Festival tahun lalu, penyelenggara menghadirkan musisi dangdut Rhoma Irama. Legenda dangdut itu tampil bersama Soneta.

Namun, untuk musisi dangdut untuk acara tahun ini masih dirahasiakan. "Bakal ada nama atau pun kolektif dangdut yang kami umumkan," jelasnya.

Sama seperti tahun lalu, Synchronize Fest 2017 tetap digelar selama tiga hari. Penyelenggara telah mengantongi nama-nama musisi untuk pengisi acara fase pertama.

Sejumlah nama yang sudah masuk daftar adalah Ebiet G Ade, Koil, Naif, Barasuara, Navicula, Pee Wee Gaskins, Tony Q, Gugun Blues Shelter, Danilla, The Sigit, Silampukau, Jogja Hip Hop Foundation, Barefood, Tohpati, Payung Teduh, Roll Fast, Dom 65, Prison of Blues, Jason Ranti, Underground Bizniz Club, Sisitipsi, The Trees and The Wild, Monkey to Millionaire, Indische Party, Ramayana Soul, dan Soloensis.

Pengisi acara Synchronize Fest 2017 lainnya akan diumumkan pada fase selanjutnya. Bakal ada puluhan musisi lagi yang dihadirkan di lima panggung pelaksanaan.(ded/JPG)