Thailand Kalah, Indonesia jadi Best Destination of The Year

Menteri Pariwisata Arief Yahya. Foto: Kemenpar for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Untuk ke sekian kalinya pariwisata Indonesia dinobatkan sebagai yang terbaik. Indonesia kembali berhasil mengalahkan negara-negara lainnya di kawasan Asia Pasifik, termasuk Thailand, sebagai Best Destination of the Year dalam ajang penghargaan bergengsi dunia pariwisata dunia, The 28th Annual TTG Travel Awards 2017.

Raihan penghargaan ini membuktikan bahwa Indonesia memang yang terbaik. Indonesia dengan segala keindahannya sangat pantas berada di tampuk tertinggi pariwisata kawasan. Mulai dari kekayaan alam, budaya, kuliner, keindahan bawah laut hingga masyarakatnya, Indonesia memiliki segalanya.

“Terima kasih Indonesia. Terima kasih Bali. Terima Kasih Lombok. Terima Kasih Raja Ampat. Terima Kasih Aceh. Terima Kasih Manado. Terima Kasih Derawan. Terima kasih rakyat Indonesia. Kita telah berhasil menjadi yang terbaik,” ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya terkait penghargaan bergengsi tersebut.

Penghargaan ini, jelas Menpar, menjadi bukti bahwa Indonesia memang pantas berada di deretan pemain global dunia pariwisata. Bahwa Indonesia sangat mampu bersaing dengan deretan negara-negara lain di dunia.

“Kalau kita bisa membayangkan, kita pasti bisa meraihnya. Dan inilah buktinya. Bahwa saya adalah orang yang percaya bahwa pariwisata dapat bersaing dengan negara-negara lain. Hari ini kita buktikan dapat mengalahkan Thailand yang merupakan jawara tahun lalu,” ujar Arief Yahya.

Thailand sebut Menpar memang merupakan pesaing profesional Indonesia terkuat hingga saat ini, khususnya di Asia. Thailand sebelumnya telah berkali-kali mengalahkan Indonesia.

Dari sisi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara misalnya. Thailand pada tahun 2016 lalu berhasil mendatangkan 36 juta wisman. Sementara Indonesia masih berada di angka 12 juta. Namun dengan penghargaan ini akan membuktikan dan menjadi tonggak yang kuat bahwa Indonesia sangat bisa mengalahkan Thailand.

Terlebih saat ini Presiden Joko Widodo telah menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan negara. “Kita sudah on the track. Semua sektor sudah mendukung. Sudah bersatu dalam semangat Indonesia Incorporated. Ke depan buah kemenangan itu akan bisa petik dengan sangat manis,” ujar Menpar.