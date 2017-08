The Conjuring Universe Tembus Pendapatan USD 1 M

jpnn.com - Tidak salah kalau Warner Bros. berupaya menandingi dunia superhero milik Marvel/Disney dengan jagat hantu-hantuan. Buktinya, The Conjuring Universe baru saja mencapai milestone spesial. Yakni, membukukan pendapatan total USD 1 miliar atau setara Rp 13,36 triliun. Ini tak lepas dari kontribusi film terbarunya, Annabelle: Creation, yang saat ini sedang tayang.

Annabelle: Creation meraih pendapatan global USD 107,4 juta (Rp 1,44 triliun) pada akhir pekan lalu. Catatan itu melampaui pendapatan akhir pekan pembuka dua film The Conjuring serta film pertama Annabelle. Capaian tersebut sekaligus menjadi kado indah buat perayaan setengah abad New Line Cinema, anak perusahaan Warner Bros. yang menggarap jagat The Conjuring.

’’Tanpa perlu ditanya, genre horor adalah bagian penting dari DNA perusahaan ini,’’ kata Toby Emmerich, presiden sekaligus chief content officer Warner Bros. Pictures Group.

Sebelum Conjuring, New Line Cinema memang dikenal sebagai pemasok film thriller dan horor. Di antaranya, franchise Final Destination serta A Nightmare on Elm Street dan Friday the 13th. Sementara itu, dari nonhoror, mereka meraup keuntungan besar dari film adaptasi novel fantasi The Lord of The Rings.

’’Kami sadar, genre horor telah berubah seiring zaman. Namun, capaian Annabelle 2 amat luar biasa, baik dari segi kritik maupun pendapatan. Kami berterima kasih kepada seluruh talenta berbakat yang terlibat di proyek ini,’’ imbuhnya. Kesuksesan itu jelas membuat pihak rumah produksi ’’rajin’’ menggarap spin-off maupun sekuel dari kisah The Conjuring.

Sejauh ini, New Line telah mengonfirmasi satu film dan dua proyek yang masih dalam tahap pengembangan. Mereka bersiap merilis The Nun pada 13 Juli 2018, yang mengangkat kisah Valak, biarawati hantu di The Conjuring 2. Proyek lainnya adalah The Conjuring 3 dan spin-off The Crooked Man, yang terinspirasi (lagi-lagi) oleh salah satu karakter di The Conjuring 2.

Wajar jika Conjuring dikembangkan jadi jagat besar-besaran. Sebab, rangkaian film tersebut tidak makan biaya banyak. Jika dirata-rata, setiap film digarap dengan bujet USD 20 juta (Rp 267,2 miliar). Namun, mereka bisa menghasilkan hingga lebih dari USD 100 juta (Rp 1,34 triliun).

Meski begitu, Annabelle: Creation sepertinya bakal kehilangan posisi puncak box office akhir pekan ini. Sebab, pendapatan di Amerika Utara turun. Film garapan David F. Sandberg itu hanya mengumpulkan USD 5 juta atau Rp 66,8 miliar. (Forbes/Hollywood Reporter/fam/c17/na)

Sumber : Jawa Pos