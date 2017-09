The Elements: Keajaiban Sulap Jalanan di Layar Kaca

jpnn.com - Sony Pictures Television Networks Asia mengumumkan sebuah seri orisinil terbaru mereka, ”The Elements”, yang akan tayang di AXN awal tahun depan.

Acara ini merupakan hasil kerja sama dengan pesulap ternama Australia, seorang ilusionis yang memiliki keahlian menghilangkan diri yang bernama Cosentino.

Serial yang dibagi menjadi empat bagian itu dipastikan bakal menarik perhatian penonton. Pasalnya, sang pesulap akan menunjukkan keajaiban sulap jalanan berupa ilusi berskala besar dan keahlian menghilangkan diri dari kematian.

Mengambil tema empat elemen, yaitu tanah, angin, api, dan air. Syuting bakal digelar di Singapura sebelum Cosentino melakukan tur pertunjukan di Taipei, Manila, dan Kuala Lumpur.

Berbagai artis popular di Asia, termasuk penyanyi, aktor, dan model akan bergabung dengan Cosentino saat dia melakukan aksinya.

Senior Vice President and Head of Content, Production and Marketing Virginia Lim mengatakan, The Elements mendukung visi mereka untuk menciptakan rangkaian seri orisinil yang secara lokal relevan dan melibatkan para penonton. ”Baik di layar maupun melalui media sosial.

Sebagai ilusionis terkenal di dunia, Cosentino menjadikan debutnya di AXN sebagai bintang tamu pada episode final Asia’s Got Talent 2015.

Kami sangat senang dapat kembali bermitra dengan Cosentino untuk memperkenalkan revolusi sulapnya di Asia,” ucap Virginia dalam rilis, Senin (4/9).

Sumber : Indopos