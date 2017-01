Tiga Kandidat Tebar Pesona, tapi Ira Koesno Pemenangnya

Dua pasangan calon, Ahok-Djarot (kiri) dan Anies-Sandi dalam debat perdana Pilkada DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (13/1) malam. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Debat perdana calon gubernur DKI yang digelar Jumat (13/1) malam terus menjadi omongan netizen. Beragam komentar muncul untuk merespons hasil debat yang diikuti duet Agus Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki T Purnama-Djarot S Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno itu.

Ada yang mengkritik, tapi ada pula yang memberi masukan atas debat yang dipandu presenter kondang Ira Koesno itu. Namun, biasanya komentar netizen yang menarik ataupun kocak memang mampu membetot perhatian.

Salah satu contohnya adalah pemilik akun @HariCahyadi di Twitter. Dia berkomentar berdasarkan penilainnya semalam.

"Agus-Sylvi= clueless

Anies-Sandi= motivator

Ahok-Djarot= city experts

#Debat1PilkadaDKI

@addiems @PartaiSocmed," cuitnya, Sabtu (14/1).

Ada juga yang mengibaratkan debat ketiga pasangan calon itu sebagai sebuah judul film. Adalah pemilik akun @Jaqualino yang mengibaratkan ketiga pasangan seperti film-film kondang.

"1. Suicide Squad

2. The Pursuit of the Happiness

3. The Theory of Everything

#Debat1PilkadaDKI," tulisnya.

Tak hanya itu, netizen lainnya mengumpamakan para kandidat dengan tokoh-tokoh fiktif yang ada dalam film anak-anak.

"Paslon 1: Dumb and Dumber

Paslon 2: Batman and Robin

Paslon 3: Upin Ipin," tulis pemilik akun @yogagunawan.ara