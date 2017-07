Tiga Tahun Lemmy Wafat, Motorhead Kembali Luncurkan Album Baru

SHARES

jpnn.com - Band metal Motorhead berencana merilis album baru pada 1 September mendatang. Album ini dimaksudkan sebagai tribute untuk vokalis dan pemain bass Lemmy Kilminster yang wafat pada 2015 lalu.

Diberi judul 'Under Cover', album ini sepenuhnya berisi lagu cover. Di antaranya 'God Save The Queen' milik Sex Pistol, 'Breaking The Law' dari Judas Priest, 'Whiplash' milik Metallica dan hits David Bowie 'Heroes'.

Heroes adalah salah satu terakhir yang direkam Lemmy sebelum menghembuskan napas terakhir pada Desember 2015 lalu. Lagu itu direkam di sela-sela pengerjaan album terakhir Motorhead 'Bad Magic'.

"Heroes adalah salah satu lagu terbaik Bowie, Lemmy pun sangat menyukai versi kami," ujar gitaris Phil Campbell.

"Lemmy sangat bangga, bukan hanya karena hasilnya sangat bagus, tapi juga karena pengerjaannya menyenangkan! Itu yang terpenting dalam proyek seperti ini, menyenangkan!" timpal penggebuk drum Mikkey Dee.

Lemmy meninggal dunia pada 28 Desember 2015. Dia sebelumnya didiagnosa mengidap kanker prostat yang diduga, bersama serangan jantung, menjadi penyebab kematiannya. (nme/dil/jpnn)

Ini 11 lagu cover yang masuk dalam album Under Cover:

1. ‘Breaking The Law” (Judas Priest) 2008

2. ‘God Save The Queen’ (Sex Pistols) 2000

3. ‘Heroes’ (David Bowie) 2015

4. ‘Starstruck’ (Dio) 2014

5. ‘Cat Scratch Fever’ (Ted Nugent) 1992

6. ‘Jumpin’ Jack Flash’ (The Rolling Stones) 2001

7. ‘Sympathy For The Devil’ (The Rolling Stones) 2015

8. ‘Hellraiser’ (Ozzy Osbourne) 1992

9. ‘Rockaway Beach’ (Ramones) 2002

10. ‘Shoot ‘Em Down’ (Twisted Sister) 2001

11. ‘Whiplash’ (Metallica) 2005