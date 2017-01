Tika Panggabean: Berat Sih Harus Kehilangan Elo On

Almarhum Oon Project Pop bersama lima personel lainnya. Foto Instagram

jpnn.com - Personel Project Pop, Tika Panggabean merasa berat dengan kepergian Oon Project Pop untuk selama-lamanya. Meski begitu, Tika mencoba menerimanya.

"We're so blessed to have you as our brother @ronio2n. Berat sih harus kehilang elo On. Tapi loe udah di tempat yang enak dan gak ngerasa sakit lagi sekarang, kita ikhlas on…," tulis Tika dalam akunnya di Instagram @botikapanggabean, Jumat (13/1).

Perempuan 46 tahun itu juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Oon. Rasa terima kasih tersebut seperti perhatian, info gadget, dan rekomendasi tempat makan yang diberikan oleh Oon.

"Makasih untuk ekspresi loe yang kadang lempeng di blkng panggung, tapi begitu lucu di atas panggung... Makasih utk stp perdebatan & kesepakatan kt. Makasih utk jatoh, bangun, ketawa, nangis, kesel, sayang, kesel lg, sayang lg. Maksih utk setiap kenangan," tulis Tika.

Tika berharap agar Oon bisa beristirahat dengan damai. "Selamat jalan si bungsu. Istirahat dalam damai ya. Selamat senang2 di tempat yg baru... Tetep nyanyi & tetep melucu di sana. Kita akan selalu sayang & selalu rindu..." tulis perempuan kelahiran Jakarta ini.

Oon meninggal dunia di Bandung sekitar pukul 05.00 WIB. Dia meninggalkan seorang istri dan dua anak laki-laki.

Oon diketahui mengidap penyakit diabetes. Penyakit itu menyebabkan komplikasi hingga menjalar ke jantung dan liver.(gil/jpnn)