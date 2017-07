Tiket tak Bisa Digunakan, Ruben Onsu Ancam Beberkan Nama Maskapai

Ruben Onsu dan Sarwendah Tan. Foto: JPNN

jpnn.com - Liburan Ruben Onsu bersama keluarganya ke Hong Kong meninggalkan kesan tak mengenakan. Sebab, tiket kepulangan ke Indonesia miliknya tak bisa digunakan lantaran telah dijual kembali oleh pihak maskapai.

Hal itu jelas membuat Ruben kesal. Setelah curhat lewat Instastory, suami Sarwendah itu kembali mengunggah foto yang menegaskan bahwa dirinya masih menunggu di Bandara Internasional Hong Kong.

Bapak satu anak itu meminta pihak maskapai tersebut segera melakukan penyelesaian dengan baik. Bahkan, Ruben mengancam akan membeberkan pelayanan yang kurang menyenangkan itu dengan menyebut nama maskapainya.

“Saya menunggu pihak maskapai International yang saya naiki bertemu saya setelah saya landing jam 20.00 wib di Jakarta, jika tidak mohon maaf saya dengan sangat terpaksa menceritakan kejadian yang kurang menyenangkan ini di sini,” tulis Ruben lewat akun Instagram miliknya, Sabtu (1/7).

Sebelumnya, Ruben mengungkapkan bahwa peraturan yang dibuat oleh maskapai tersebut tidak masuk akal.

"Sekarang check in telat ditinggal, check in enam jam sebelumnya tiketnya dijual lagi, terus menurut kalian kalau check in ke bandara itu harus sebulan sebelumnya?," tanya Ruben kesal.(mg7/jpg)