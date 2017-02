Tim Anies-Sandi Bakal Satroni Para Pemegang Suket

M Taufik selaku Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi memperkenalkan tim Pemantauan Politik Uang dan Kecurangan Pilkada DKI. Tim ini beranggotakan sepuluh orang di masing-masing kelurahan. (Foto: Ken Girsang/jpnn)

jpnn.com - Tim pemenangan pasangan calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno melihat, adanya dua jenis surat keterangan bagi masyarakat yang belum memiliki e-KTP merupakan celah kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilihan gubernur DKI, 15 Februari mendatang.

"‎Ada yang namanya suket (surat keterangan,red). Baru kemarin diberikan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta ke KPU DKI,red). Ada 56 ribu, kemungkinan akan nambah," ujar M.Taufik selaku Wakil Ketua Tim Peme‎nangan Anies-Sandi di posko pemenangan Jalan Cicurug, Jakarta Selatan, Kamis (9/2).

Menurut Taufik, celah kecurangan hadir, karena salah satu jenis suket hanya berbentuk polos. Suket tersebut diterbitkan khusus untuk kepentingan pilkada. ‎

Masyarakat dapat menggunakannya sebagai jati diri saat nantinya mencoblos ke TPS. Sementara satu jenis suket lainnya dilengkapi barcode dan foto, untuk umum dan pilkada.

"Saya lihat ini salah satu lubang kecurangan. Karenanya kami akan lakukan klarifikasi by name by address. Begitu ada kelainan, kami akan tunjukkan ke dukcapil," tutur Taufik.

Menurut Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini, untuk melakukan klarifikasi, pihaknya telah menyiapkan tim verifikasi. Apakah betul pemegang suket benar orang yang berhak mendapatkannya sebagai pengganti jati diri.

"Kami juga siapkan di setiap kelurahan ada posko pengaduan kecurangan, tim akan keliling memantau. Kami imbau, bahwa yang menerima dan memberi (politik uang,red) kena sanksi pidana," pungkas Taufik. (gir/jpnn)