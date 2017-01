Tingkatkan Kualitas, Kerja Sama PT Luar Negeri

JAJAKI KERJASAMA: Dani Harmanto (kiri), Iswachyu Dhaniarti (tengah), dan Hadi Susanto (kanan) melakukan pembicaraan untuk menjalin kerja sama di ruang rektor, beberapa waktu yang lalu. Foto Suryadi/Radar Surabaya/JPNN.com

jpnn.com - Perguruan tinggi negeri maupun swasta (PTN/S) berlomba-lomba untuk menaikkan peringkat.

Segala upaya dilakukan untuk meraih prestasi terbaik, begitu pula dengan Universitas Narotama Surabaya (Unnar).

Kampus yang terletak di Jalan Arief Rahman Hakim ini, salah satu caranya dengan menjalin kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri.

Kampus di luar negeri yang telah menjadi kerja sama dengan Unnar antara lain IPAG Business School Paris dalam hal visiting profesor dan joint research bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ada juga Nagoya University dalam hal visiting profesor dan joint research bidang hukum, dan Monash University Australia kerja sama pelatihan penulisan jurnal dan leadership training, serta Guizhou University China kerja sama Chinese Corner dan visiting professor.

“Tahun ini menjajaki kerja sama dengan Universitas of Derby dan Universitas of Essex. Kedua perguruan tinggi tersebut berada di Inggris,” jelas Ani Wulandari, SS MM, Director of International Class Program & International Relations Office, beberapa waktu yang lalu di kampusnya.

Perwakilan dari kedua perguruan tinggi (PT) tersebut yaitu Dr Dani Harmanto dari University of Derby dan Dr Hadi Susanto, University of Essex telah berkunjung ke Unnar untuk menjajaki pola kerja sama, beberapa waktu yang lalu.

“Peluang kerja sama dengan Derby dalam bidang Teknik Sipil, Teknik Mesin, dan pembuatan game,” jelas Dani pakar Menchanical and Manufacturing Engineering sekaligus Program Leader of Mechanical Engineering dari Universitas of Derby.