Tingkatkan Rasio Elektrifikasi, PLN Bangun PLTU Jawa 4

Ilustrasi PLTU. Foto: Radar Cirebon/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan Listrik Negara (PLN) mulai membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 4 yang berkapasitas 2 x 1.000 mw di Jepara, Jawa Tengah.

Hal itu merupakan upaya meningkatkan rasio elektrifikasi Indonesia dengan tetap memperhatikan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PLN Amir Rosidin menyatakan, pembangunan PLTU Jawa 4 akan memenuhi kebutuhan daya listrik yang terus bertambah di Jawa-Bali.

’’Selain itu, pasokan listrik yang dihasilkan nantinya diharapkan bisa mendorong minat investor untuk terus membangun industri, terutama Jawa dan Bali, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi warga,’’ ujarnya, Minggu (3/9).

Proyek pembangkit listrik tersebut dikelola konsorsium PT Bhumi Jati Power (BJP) yang terdiri atas Sumitomo Corporation (50 persen saham), PT United Tractors Tbk (25 persen saham), dan The Kansai Electric Power Co. Inc. (25 persen saham).

’’Kami selalu berupaya mendukung pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di sektor tenaga listrik,’’ tuturnya.

PLTU Jawa 4 merupakan bagian dari program 35 ribu mw dengan skema IPP.

Dibangun di atas lahan seluas 77,4 ha, proyek tersebut ditargetkan rampung dalam kurun waktu sekitar 50–54 bulan.