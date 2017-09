TNI AL dan U.S. Navy Band Manggung di HUT RRI

jpnn.com, SURABAYA - TNI Angkatan Laut – U.S. Navy dan U.S. Marine Corps melanjutkan Konser Publik Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) 2017. Kali ini, penampilan band berlangsung di Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI), Surabaya, Senin (11/9/2017).

Kepala RRI Surabaya Redno Desy Swasri mengucapkan terima kasih atas kedatangan TNI AL dan U.S. Navy yang sedang melaksanakan latihan bersama dalam CARAT 2017.

“Hari ini adalah HUT RRI ke-72 dengan tema Bersama dalam keberagaman” ujar Redno.

Selain Joint Band Acoustic Performance, RRI mengadakan berbagai lomba-lomba untuk masyarakat seperti pertandingan Futsal, lomba reportase, lomba fotografi, lomba karaoke melalui progama 4 RRI. Sedangkan perlombaan untuk crew RRI di antaranya, lomba tenis meja, karaoke, lomba memasak omlet, lomba makan, lomba rias tanpa kaca dan bakti sosial di Sidoarjo.

Gung Ho band, salah satu grup band dari Yonif 1 Mar Surabaya mengisi penampilan pertama dengan tembang-tembang lagu asli Indonesia memiliki banyak penggemar di lingkungan militer dan masyarakat Surabaya, khususnya di media sosial seperti YouTube.

Selanjutnya, U.S. Navy dengan nama Seventh Fleet Band pada penampilan kedua memainkan lima buah lagu, salah satunya adalah lagu Indonesia dengan judul “Akad” yang di populerkan oleh grup band bernama “Payung Teduh.”

Hal tersebut membuat para penonton terkejut dan menyangka bahwa sang Vokalis yaitu Holden Moyer pandai berbahasa Indonesia. Namun lagu Akad adalah rencana dari TNI Angkatan Laut dan U.S. Navy untuk menampilkan sesuatu yang unik dan berbeda seperti CARAT di tahun 2016 dengan lagu Goyang Dumang milik Cita Citata.

Hadir dalam acara tersebut, LCDR Arlo selaku Public Affair dari U.S. Navy, Mayor Laut (P) Fahrul dan Kapten Laut (E) Masduki dari koordinator Comserv dan seluruh staf RRI Surabaya, serta perwakilan USMC Band pada senin malam nanti akan tampil bersama TNI Angkatan Laut dan Seventh Fleet Band di Tunjungan Plaza.(fri/jpnn)