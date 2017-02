TNI AL Seleksi Prajurit Calon Pasukan PBB di Lebanon

Prajurit TNI AL di jajaran Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) mengikuti seleksi tes kesamaptaan jasmani di Lapangan Bola Pasiran Koarmatim Ujung, Surabaya, Jumat (10/2/2017). Seleksi ini dalam rangka mempersiapan pasukan perdamaian dunia Satgas Maritim TNI Konga XXVIII-J/UNIFIL di Lebanon. FOTO: Dispen Koarmatim

SHARES

jpnn.com - Prajurit TNI AL di jajaran Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) mengikuti seleksi tes kesamaptaan jasmani di Lapangan Bola Pasiran Koarmatim Ujung, Surabaya, Jumat (10/2/2017). Seleksi ini dalam rangka mempersiapan pasukan perdamaian dunia Satgas Maritim TNI Konga XXVIII-J/UNIFIL di Lebanon.

Seleksi kesamaptaan bagi calon peserta pasukan perdamaian ini akan menggantikan Satgas Maritim TNI Konga XXVIII-I/UNIFIL yang saat ini masih bertugas dengan KRI Bung Tomo-357. Proses seleksi antara lain tes kesegaran A meliputi, lari dengan jarak 3200 meter, tes kesegaran B yaitu pull up, sit up, push up dan shuttle run.

Kepala Dinas Administrasi Personel Angkatan Laut (Kadisminpersal) Laksamana Pertama (Laksma) TNI B. Kentri Basuki secara langsung meninjau pelaksanaan seleksi prajurit Maritime Task Force (MTF) tahun 2017 yang selanjutnya akan bertugas dengan KRI Usman Harun-359 salah satu kapal Multi Role Light Frigate (MRLF) jajaran Satkor Koarmatim.

Saat peninjauan, Kadisminpersal bersama Kepala Staf Koarmatim Laksma TNI I.N.G Ariawan, Komandan Guspurlatim Laksma TNI Dadi Hartanto, Aspers Pangarmatim Kolonel Laut (E) F.Y. Nevy Dwi Soesanto, Komandan Satkorarmatim Kolonel Laut (P) Ariantyo Condrowibowo, dan Kadisminpersarmatim Letkol Laut (S) Eko Setijono serta Perwira PMPP TNI.

Ia berharap dengan seleksi ini, para prajurit dapat mengukur kemampuan masing-masing dan mendapatkan nilai kesamaptaan dengan hasil yang optimal. Selain seleksi kesamaptaan jasmani, para calon pengawak juga mengikuti berbagai tes seperti, tes akademis, bahasa Inggris, psikologi dan tes komputer.

Kadispenarmatim Letkol Laut (KH) Maman Sulaeman menyebutkan dari jumlah 214 personel akan terpilih 107 prajurit Satgas Maritim TNI Konga XXVIII-J/UNIFIL terdiri dari 93 prajurit KRI, 7 crew Heli, 1 Personel Kopaska, 1 personel penyelam, 1 personel perwira penerangan, 1 personel perwira Psikologi, 1 personel perwira intelijen, 1 personil dokter, dan 1 personel perwira hukum.(fri/jpnn)