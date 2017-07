Tolong Diikhlaskan, Dua Bintang Descendant of The Sun Ini Segera Menikah

SHARES

jpnn.com - Ada kabar mengejutkan bagi penggemar Song Joong Ki dan Song Hye Kyo. Kedua bintang utama film Descendants of the Sun itu tiba-tiba dikabarkan bakal menikah oleh agensi Blossom Entertainment, Rabu (5/7).

Rencananya, the Song Couple itu akan mengikat janji suci pada akhir Oktober ini. Dalam pengumuman resminya, ditekankan bahwa pernikahan berlangsung secara privat.

Pengumuman itu juga disebut sebagai keputusan yang sulit. Bisa jadi, itu karena besarnya penggemar mereka.

’’We ask for your understanding as we convey this surprising news (Kami meminta pengertian atas berita mengejutkan ini),’’ tulis Blossom Entertainment.

Lebih lanjut dituliskan, mereka juga berterimakasih atas perhatian fans terhadap kisah cinta mereka. Baik penggemar di Korea maupun internasional.

Agensi mengakui, kondisi ini memang serba sulit. Jadi, mereka meminta pengertian kepada semuanya.

’’Song Joong Ki dan Song Hye Kyo akan menggelar upacara pernikahan pada akhir Oktober, 2017,’’ imbuh Blossom.

Tidak banyak informasi yang disampaikan oleh Blossom Entertainment dalam pengumumannya. Mereka juga meminta doa terbaik dari fans diberikan kepada pasangan tersebut.