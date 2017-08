Tomohon International Flower Festival 2017 Pukau 15 Ribu Penonton

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Esthy Reko Astuti. Foto: Kemenpar

jpnn.com, TOMOHON - Sebanyak 15 ribu masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) menjadi saksi kehebohan perhelatan Tomohon International Flower Festival 2017 (TIFF 2017) bertajuk The 7 Wonder Of Tomohon.

Wisatawan dalam dan luar negeri juga memadati jalan-jalan yang dilewati peserta karnaval yang melibatkan 14 kabupaten/kota di Sulut, kementerian dan beberapa perusahaan swasta.

Acara akbar ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Wali Kota Tomohon Jimmy Eman, dan Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata Esthy Reeko Astuty, Selasa (8/8/2017).

Wali Kota Kota Tomohon Jimmy Eman mengatakan, TIFF 2017 merupakan agenda tahunan yang sudah masuk tahun ketujuh.

Acara ini membuktikan sektor perekonomian, khususnya bidang pariwisata Tomohon terangkat.

“Acara ini akan selalu menjadi tantangan, kehormatan, kebanggaan negeri ini dan menjadi persembahan terbesar bagi masyarakat Kota Tomohon, juga masyarakat Sulawesi Utara," kata Eman.

Kegiatan #PesonaTIFF2017 menjadi ajang promosi kota bunga di Kota Tomohon, sekaligus sebagai tujuan wisata lingkungan, baik eko tourism maupun agro touris.

Selain itu, mengenalkan Kota Tomohon sebagai kota tujuan utama di Provinsi Sulut yang miliki panorama alam yang indah untuk dikunjungi.