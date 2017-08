Tora Tersandung Narkoba, Dukungan Mengalir dari Dua Artis Cantik Ini

SHARES

jpnn.com - Aktor Tora Sudiro resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Dirinya diduga menggunakan psikotropika jenis dumolid.

Meski dirundung masalah berat, Tora beruntung masih mendapat dukungan dari teman-temannya sesama artis. Mereka menggunakan media sosial untuk menyemangati suami Mieke Amalia itu.

Salah satunya adalah aktris Hannah Al Rasyid. Dia mengunggah foto Tora bersama Vino G Bastian dan Abimana yang merupakan pemeran Warkop DKI Reborn.

“NO ONE LEFT BEHIND. Our boys #warkopdkireborn #nooneleftbehind,” tulis Hanna dalam caption.

Personel grup vokal Be3, Widi Mulia juga memberikan dukungannya. Menggunggah foto Tora dan Mieke Amalia di akun Instagram-nya, Widi berharap keduanya bisa kembali ke kehidupan normal.

“Bab & Mamim, kami dukung dan bantu doa semoga kalian sehat, segera bisa pulang ke rumah dan kembali beraktifitas normal lagi. Hugs! @t_orasudi_ro @mieke_amalia,” paparnya.