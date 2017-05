Tour de Molvccas 2017, Saat Surga Tersembunyi Menanti Anda...

Gubernur Maluku Said Assegaf mengajak masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional mengunjungi Maluku. Harapan disampaikan saat melaunching Tour de Molvccas 2017 di Kementerian Pariwisata, Rabu (10/5) malam. Foto: Ken Girsang/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata bersama Pemerintah Provinsi Maluku me-launching penyelenggaraan Tour de Molvccas (TdM) 2017, di Kantor Kementerian Pariwisata, Jakarta, Rabu (10/5) malam.

TdM merupakan lomba balap sepeda taraf internasional berbasis sport tourism, yang rencananya akan diselenggarakan di Maluku pada 18-22 September mendatang.

"Ini merupakan program visit Maluku, untuk melihat keindahan alam dan keramahtamahan masyarakat Maluku. Jadi merupakan kegiatan promosi, karena olahraga balap sepeda bertaraf internasional memiliki daya pikat tinggi dalam mengangkat wisata, mengundang minat masyarakat internasional untuk mengunjungi tempat-tempat yang dilalui lomba," ujar Gubernur Maluku Said Assegaf.

Menurut Said, TdM 2017 nantinya akan melintasi tiga kabupaten dan satu kota di Maluku, yang terbagi atas lima etape. Masing-masing Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur di Pulau Seram dan berakhir di Pulau Ambon. Total jarak mencapai 770,3 kilometer.

"Keindahan Maluku sangat luar biasa. Bahkan sejarah mencatat, Maluku pernah menjadi rebutan internasional. Di Maluku ada wisata religius dan wisata bahari,jadi sangat lengkap. Semua kekayaan itu sangat menarik untuk dinikmati. Makanya tagline TdM 2017, the hidden paradise awaits you (surga tersembunyi menanti anda), jadi Sebuah pesona surgawi yang wajib dikunjungi," kata Said.

Said berharap, TdM nantinya ikut mendorong berbagai sektor informal yang ada di Maluku. Selain itu, juga meningkatkan kebugaran masyarakat terutama anak-anak muda Maluku, sehingga tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang mumpuni.

"Dengan berkembangnya sektor informal, maka akan menghapus stigma dan cara berpikir orang muda bermigrasi ke kota. Jadi mau membangun Maluku tercinta dan mempromosikan kekayaan alam yang ada. Anak Maluku bisa menjalankan bisnis pariwisata melalui media sosial," pungkas Said. (gir/jpnn)