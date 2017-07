Tribute Menyayat Hati Machine Gun Kelly untuk Chester Bennington

SHARES

jpnn.com - Musisi dunia belum berhenti memberi penghormatan kepada vokalis Linkin Park Chester Bennington yang meninggal dunia 20 Juli lalu. Terbaru, rapper Machine Gun Kelly membawakan ulang lagu Linkin Park berjudul Numb untuk mendiang sahabatnya itu.

Rapper yang biasanya memuntahkan bar yang berapi-api, menunjukkan sisi rapuhnya saat menyanyikan lagu ini. MGK mengubah lagu aslinya menjadi versi yang lebih muram dan menyayat hati.

Pria bernama asli Colson Baker itu menampilkan suaranya yang jernih di atas instrumen piano. Emosinya juga terdengar saat dia berima.

"I've become so numb, I can't feel you there/ Become so tired, so much more aware/ I'm becoming this, all I want to do/ Is be more like me and be less like you," lantunnya.

MGK memang salah satu sahabat yang terpukul saat mendengar kabar tragis tentang bunuh diri Chester Bennington pekan lalu. Dia langsung menulis kesedihan di Twitter terkait duka tersebut.

"Saya mencintaimu Chester. Saya mencintaimu lebih dari anda tahu. Musik tidak akan pernah sama tanpa anda. Saya merasa terhormat telah berbagi momen ini," tulisnya.

Selama beberapa bulan terakhir, MGK mendukung Linkin Park dalam tur One More Light. Namun, tur tersebut dibatalkan setelah kematian Chester yang mengejutkan. Awal pekan ini, Linkin Park mengeluarkan sebuah pernyataan mengenai penyanyi utama mereka yang berpulang. (ded/JPC)